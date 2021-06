Mann mit vermeintlichem Sturmgewehr in Zug erwischt

Einen Mann mit einer Sturmgewehrattrappe hat die Bundespolizei in einem Zug in Oberfranken aufgegriffen. Die Beamten kontrollierten den 29-Jährigen in einem Zug vom tschechischen Cheb nach Marktredwitz kurz nach dem Halt am Grenzbahnhof Schirnding (Landkreis Wunsiedel), wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Dabei fanden sie am Samtag im Gepäck des Mannes eine Softair-Waffe, die wie ein Sturmgewehr aussah. Da die Waffe den Grenzwert von 0,5 Joule überschritt und ihr die nötige Kennzeichnung fehlte, hätten die Bundespolizisten sie sichergestellt, hieß es. Sie zeigten den Mann wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz an.

