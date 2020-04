Mann mit Messer getötet: Tatverdächtiger flüchtet

Bei einer Messerattacke im oberfränkischen Kronach ist ein 23 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter flüchtete, wie die Polizei mitteilte. Den Ermittlungen nach gerieten am Samstag zwei Männer in einer Flüchtlingsunterkunft in Streit. Dabei soll ein 28 Jahre alter afghanischer Staatsangehöriger seinen 23-jährigen Landsmann niedergestochen haben. Ein Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen. Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen.

