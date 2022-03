Mann mit Machete in Münchner U-Bahn gefesselt

Ein Mann mit einer Machete ist in der Münchner U-Bahn von Polizisten gefesselt worden. Ein Fahrgast habe am Donnerstag um kurz vor Mitternacht beobachtet, wie ein Mann eine Machete aus seiner Tasche geholt habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Polizei fuhr mit mehr als zehn Streifenwagen zum U-Bahnhof Großhadern, wo die Bahn angehalten wurde. Die Polizisten brachten den 61-Jährigen zu Boden und fesselten ihn noch im Waggon, dabei zogen sie auch die Dienstwaffe. Der Mann sei „merklich“ betrunken gewesen und nach seiner Ausnüchterung bei der Polizei wieder entlassen worden. Die Machete wurde beschlagnahmt.

