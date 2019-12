Mann mit Machete bedroht und ausgeraubt

Ungebetenen Besuch von zwei Kriminellen mit einer Machete und einer Schusswaffe hat ein Mann in Kirchheim beim München bekommen. Die beiden Angreifer hätten den 44-Jährigen in der Nacht zum Montag vor seiner Wohnung bedroht und ihn gezwungen, sie hereinzulassen, teilte die Polizei mit. Der Mann wehrte sich, wurde an den Händen verletzt und mit Klebeband gefesselt. Schließlich seien die Unbekannten mit mehreren Tausend Euro aus einem Tresor entkommen. Das Opfer habe ihnen den elektronischen Zugangscode zu dem Panzerschrank verraten, sagte ein Polizeisprecher.

Die Wohnung befand sich im ersten Stock über einer Gasstätte. Angestellte des Lokals hätten die Hilferufe des Mannes gehört und ihn befreit. Die Polizei fahndete nach den Tätern.