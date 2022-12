Mann mit langer Klinge in Supermarkt: Polizisten verletzt

Bei der Festnahme eines Mannes mit einem schwertähnlichen Gegenstand in München sind vier Polizisten leicht verletzt worden. Die Beamten hätten Schürfwunden und Prellungen bei dem Gerangel erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Waffe mit langer Klinge habe der Verdächtige am Mittwoch für seine Gegenwehr aber nicht benutzt.

Der 32-Jährige habe zuvor in einem Supermarkt Lebensmittel geklaut und die Waffe dabeigehabt. Ein Zeuge hatte die Polizei gerufen, als der Mann auf dem Weg dorthin war.

Der 32-Jährige wurde demnach wegen seines psychisch auffälligen Verhaltens in ein Krankenhaus gebracht. Seine Waffe und die gestohlenen Lebensmittel stellte die Polizei sicher. Gegen den Mann wird nun wegen des Angriffs auf Polizisten und bewaffneten Diebstahls ermittelt.

