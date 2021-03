Mann mit Kippa bespuckt und beleidigt

Von Schwäbische Zeitung

Ab kommenden Samstag wird die sogenannte Corona-Notbremse im Landkreis Sigmaringen greifen. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Erst am Montag hatte der Landkreis in enger Abstimmung mit dem Sozialministerium entschieden, dass die strengeren Maßnahmen noch nicht notwendig sind. Nachdem die Inzidenz jedoch weiter gestiegen ist und das Infektionsgeschehen mittlerweile leider als sehr diffus eingestuft werden müsse, sehe es die Kreisverwaltung als unumgänglich an, die Notbremse zu aktivieren.