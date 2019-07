Mann mit Küchenmesser angegriffen

Auf offener Straße hat in Passau ein 44 Jahre alter Mann im Streit einen 37-Jährigen mit einem Küchenmesser attackiert und schwer verletzt. Nach Polizeiangaben vom Montag gab es zunächst eine Auseinandersetzung zwischen dem 44-Jährigen und dessen 22-jähriger Freundin. In dessen Verlauf schubste und verletzte der Mann die junge Frau. Der 37-Jährige mischte sich ein und nahm den 44-Jährigen in den Schwitzkasten. Dieser zog den Erkenntnissen nach daraufhin ein Küchenmesser und stach mehrfach zu. Passanten riefen die Polizei, die den Angreifer noch am Tatort festnahm. Das Opfer wurde am Oberschenkel getroffen und in einem Krankenhaus behandelt.

