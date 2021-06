Mann mit Handy in der Hand wird zweimal geblitzt

Innerhalb weniger Minuten ist ein Autofahrer von derselben Radarfalle gleich zweimal mit dem Handy in der Hand geblitzt worden. Der Mann sei auf der Bundesstraße 470 bei Kirchenthumbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) eigentlich nur etwas zu schnell gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Deutlich mehr in Gewicht fällt, dass er während der Fahrt vom Montagnachmittag an seinem Smartphone zugange war: „Nun muss der Fahrer mit mehreren hundert Euro Bußgeld, mindestens einem Punkt im Fahreignungsregister und mindestens einem einmonatigen Fahrverbot rechnen“, hieß es in der Mitteilung.

