Mann mit Fahrrad gestürzt und tödlich verletzt

Ein Fahrradfahrer ist im Allgäu gestürzt und hat sich dabei tödlich verletzt. Der 64-Jährige wurde in einem Bach parallel zu einem Waldweg gefunden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann am Samstag alleine den Abhang zu dem Bach in Kempten hinunterstürzte. Er erlitt schwere Verletzungen am Kopf und starb noch am Unfallort. Spaziergängen entdeckten den leblosen 64-Jährigen.

© dpa-infocom, dpa:210718-99-425700/2

Bericht der Polizei