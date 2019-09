Mann mit drei Promille gleich zwei Mal von Polizei erwischt

Weil er im Vollrausch mehrere Autos gerammt hat, musste ein Mann in Schwaben seinen Führerschein abgeben - und ist trotzdem weitergefahren. Der 42-Jährige hatte am Krankenhaus in Nördlingen (Landkreis Donau-Riese) mit seinem Auto mehrere parkende Fahrzeuge gerammt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als der Mann dann nach seiner Flucht von der Polizei überprüft wurde, zeigte der Alkoholtest drei Promille an.

Dass der Mann nach seiner ersten Kontrolle am Dienstag seinen Führerschein abgeben musste, beeindruckte ihn offenbar nicht. Denn am selben Abend kam er erneut in eine Polizeikontrolle - und war den Angaben zufolge noch immer betrunken. Der Mann wurde wegen mehrerer strafrechtlicher Verstöße angezeigt.