Mann missbraucht Notruf für Zuckermessung

Weil er seinen Blutzucker messen lassen wollte, hat ein Mann aus Donauwörth den Notruf alarmiert. Der 51-Jährige gab am Telefon an, Blut zu erbrechen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dem eintreffenden Rettungsdienst habe er dann am Sonntag erklärt, dass er „nur eben den Blutzucker gemessen“ bekommen wolle. Der Arbeitssuchende bestand auf die Messung, da das „schließlich alles das Amt zahle“. Gegen den 51-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen ermittelt.