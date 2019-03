Mann landet mit Auto in Weiher und läuft nass nach Hause

Völlig durchnässt hat sich ein Mann in der Oberpfalz zu Fuß auf den etwa vier Kilometer langen Heimweg gemacht, nachdem er zuvor mit seinem Auto in einem Weiher gelandet war. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt dürfte das eine „ziemliche Tortur“ gewesen sein, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Ein Autofahrer hatte am Morgen das Fahrzeug in dem Weiher bei Hahnbach (Kreis Amberg-Sulzbach) entdeckt und die Polizei alarmiert. Retter suchten im Weiher nach möglichen Unfallopfern.

Wenig später erreichten die Ermittler die Fahrzeughalterin, deren 51-jähriger Sohn am Vorabend mit dem Auto in den Weiher gefahren war und dann den Fußweg angetreten hatte. Der Mann meldete sich daraufhin bei der Polizei und klärte den Sachverhalt auf. Er sei einem Tier ausgewichen und dann über die Böschung in den Weiher geraten. Ob er eine Anzeige wegen Fahrerflucht erhält, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen.