Der 57 Jahre alte Autofahrer, der den Fußgänger erfasste, erlitt nach Polizeiangaben Prellungen und einen Schock. Er kam in ein Krankenhaus. Der Fußgänger sei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen, hieß es. Die Autobahn musste in Richtung Frankfurt für mehrere Stunden gesperrt werden.

Pressemitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220207-99-17716/2

