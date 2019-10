Mann löst mit Morddrohung gegen Ex-Frau Großeinsatz aus

Ein 60-Jähriger hat mit einer Morddrohung gegenüber seiner Ex-Frau einen Großeinsatz in Schweinfurt ausgelöst. Er habe die Drohung in einer „aufgeheizten Situation“ gegenüber seiner 32-jährigen Tochter ausgesprochen, weshalb diese zunächst nicht reagiert habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Als er am Freitagmorgen vor dem Schnellimbiss seiner Ex-Frau auftauchte, redete die Tochter den Angaben zufolge am Telefon auf ihn ein und brachte ihn davon ab, auf die Frau zu warten.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei löste einen Großeinsatz unter Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) aus. Grund hierfür war die Information, dass der 60-Jährige eine Schusswaffe besitze. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach den Ermittlungen wieder freigelassen. Die Polizei ordnete ein zweiwöchiges Kontaktverbot an. Bei den Waffen handelte es sich um zwei erlaubnisfreie Waffen, eine Softairwaffe und eine Luftdruckwaffe.