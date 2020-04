Mann läuft spätabends mit Druckluftwaffe herum

Ein 58-Jähriger ist mit einer Druckluftwaffe in Oberfranken umhergelaufen und hat damit die Polizei auf den Plan gerufen. Besitzen dürfe man diese Waffen zwar, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Aber: „Man darf nicht mit dem Ding draußen rumlaufen, wenn man keinen kleinen Waffenschein hat“, hieß es weiter. Den konnte der Mann nicht vorweisen. Anwohner in Ebersdorf bei Coburg (Landkreis Coburg) hatten nach dem Vorfall vom späten Samstagabend die Polizei verständigt.