Mann in Tiefgarage unter Auto eingeklemmt

Unter seinem Auto ist ein Mann in München in der Tiefgarage eingeklemmt worden. Der etwa 40-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. In der Garagenausfahrt seien Schleifspuren an der Wand festgestellt worden. Das demolierte Auto sei unten an der Ausfahrt gestanden. Mit Hebekissen konnten die Retter den Kleinwagen anheben und den Mann befreien.

Die Polizei muss nun ermitteln, ob der Mann am Freitag möglicherweise an der Ausfahrt von seinem Auto überrollt wurde, als er die Schranke öffnen wollte.

Mitteilung der Feuerwehr

