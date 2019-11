Mann in Kopf gestochen und lebensgefährlich verletzt

Im Streit soll ein 33 Jahre alter Mann in Bayreuth einen Bekannten niedergestochen und dabei lebensgefährlich verletzt. Der Tatverdächtige floh, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden deutschen Staatsangehörigen hielten sich demnach am Freitagabend in der Wohnung des 33-Jährigen auf. Dieser soll dort unvermittelt mit einem Messer auf den Kopf seines Bekannten eingestochen haben. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Details zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt. Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.