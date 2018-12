Mann in Bamberg mit zwei Luftdruckpistolen aufgegriffen

Mit zwei Luftdruckpistolen in den Taschen wurde am Montagabend ein Mann in Bamberg aufgegriffen. Dem 25-Jährigen war an einer Ampel eine der Waffen aus der Tasche gefallen. Er steckte die Pistole wieder ein und lief zum nahegelegenen Bamberger Hauptbahnhof. Dort spürten mittlerweile verständigte Polizisten den Mann auf und fanden bei ihm die beiden Pistolen mitsamt Munition. Wie die Polizei weiter mitteilte, war er nicht im Besitz eines Waffenscheins. Weil der Mann einen der Polizeibeamten außerdem beleidigte, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Beleidigung.