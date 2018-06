In einem Freibad im oberbayerischen Ampfing (Landkreis Mühldorf am Inn) ist ein Mann ertrunken. Er sei am Nachmittag im Wasser des Naturbades „Grüne Lagune“ untergegangen und nicht mehr aufgetaucht, teilte die Polizei mit. Etwa 20 Minuten später sei der Mann leblos geborgen worden. Rettungsdienst und Notarzt versuchten vergeblich, den Mann zu reanimieren. Noch sei unklar, wer der Mann ist und wie genau er gestorben ist, sagte ein Polizeisprecher.