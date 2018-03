Mann greift Nachbarin und Polizeibeamte mit Jagdmesser an

Weil sie sich wegen seiner lauten Musik beschwerte, hat ein Mann in Nürnberg seine Nachbarin und die daraufhin anrückenden Polizeibeamten mit einem Jagdmesser angegriffen. Verletzt wurde niemand. Die Nachbarin hatte am Freitagabend bei dem 51-Jährigen geklingelt, um sich bei ihm wegen der lauten Musik zu beschweren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als der sie unvermittelt mit einem Messer angriff, floh sie. Mit Schutzkleidung rückten schließlich die alarmierten Einsatzkräfte an und brachen die Wohnung des 51-Jährigen auf.

Dieser ging zunächst mit Pfefferspray, dann wieder mit einem Messer auf die Beamtem los, die den Mann überwältigten. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Der Mann muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Pressemitteilung