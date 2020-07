Mann greift Gäste einer Feier mit zwei Äxten an

Mit zwei Äxten ist ein Mann auf einer Feier in der Oberpfalz auf andere Gäste losgegangen. Der 60-Jährige habe die Gartenparty eines Nachbarn in Hemau (Landkreis Regensburg) kurz verlassen und sei dann mit zwei Äxten zurückgekehrt, teilte die Polizei am Montag mit. Mehrere andere Gäste überwältigten ihn am Samstagabend. Der Mann hatte laut Polizei drei Promille Alkohol im Blut und wirkte verwirrt. Er wurde vorläufig in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.