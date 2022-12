Mann gibt Führerschein ab - und fährt danach mit Auto heim

Ein 20-Jähriger musste in Schwaben seinen Führerschein auf dem Landratsamt abgeben, wollte dann aber trotzdem mit dem Auto nach Hause fahren. Der Mann habe nun eine Anzeige wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis erhalten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der 20-Jährige hatte seinen Führerschein demnach am Montag wegen Fahrens unter Drogeneinfluss in Donauwörth abgegeben, setzte sich danach jedoch wieder in sein Auto und wollte nach Hause fahren. In Wemding (Landkreis Donau-Ries) hielten Polizisten ihn an, weil er am Steuer sein Smartphone benutzt hatte. Dabei merkten die Beamten, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Die Beamten behielten deshalb auch gleich den Autoschlüssel.

© dpa-infocom, dpa:221213-99-886713/2