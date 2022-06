Ein Mann ist am Samstag in der Donau in Kelheim untergegangen. Seine Ehefrau hatte nach Polizeiangaben die Rettung verständigt, als ihr Mann beim Schwimmen in dem Fluss plötzlich verschwunden war. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG suchten das Gewässer intensiv ab, konnten den Vermissten aber nicht wieder auffinden.

PM

