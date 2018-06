Mann flüchtet vor Polizei in Kanal

Ein 28-jähriger Mann hat in Augsburg einen anderen Mann mit Schlägen auf den Kopf und Fußtritten verletzt und ist anschließend in den Wertachkanal geflüchtet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet der Mann aus noch ungeklärten Gründen am Vorabend in einer Grünanlage in Streit mit einem 27-Jährigen. Nach Eingreifen der 28-jährigen Freundin des Opfers stürzten die drei einen Abhang hinab. Der Angreifer flüchtete vor der eintreffenden Polizei in den Kanal und musste schließlich von den Beamten gerettet werden. Gegen den 28-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.

Pressemeldung