Mann findet Munition beim Renovieren seines Hauses

Beim Renovieren seines Hauses hat ein Mann in Seeg (Kreis Ostallgäu) 39 Patronen gefunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stammt die Munition vermutlich aus der Zeit um den Zweiten Weltkrieg. Der Mann habe sie am Vortag entdeckt, als er eine Zwischendecke aufriss. Eine Polizeistreife nahm die Patronen entgegen, sie sollen nun vernichtet werden. Die Beamten betonten, dass Finder solche Munition niemals selbst zur Polizei bringen, sondern stattdessen die Polizei informieren sollten.

