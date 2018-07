Mann findet Hochzeitskarte mit 1425 Euro auf der Straße

Ein Unterfranke hat vor seinem Grundstück auf der Straße einen Briefumschlag mit 1425 Euro gefunden - und bei der Polizei abgegeben. Damit hat der ehrliche Finder nicht nur die eigentlichen Besitzer des Geldes glücklich gemacht, sondern wohl auch ein Hochzeitspaar. Denn in dem Umschlag befanden sich eine Hochzeitskarte und eben das Bargeld, das für eine Hochzeitsreise gedacht war, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Dank der Unterschriften auf der Karte konnte eine Spenderin ausfindig gemacht werden. Diese habe das am Mittwoch in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) verlorene Hochzeitsgeschenk überglücklich wieder in Empfang genommen.