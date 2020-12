Mann fällt während Flucht vor Polizei aus Fenster

Ein 35-Jähriger ist bei einer Kontrolle in einer Unterkunft in Günzburg durch ein Fenster geflohen und dabei schwer gestürzt. Weil er die Einsatzkräfte beleidigt und angegriffen hat, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Widerstand und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Beamten waren in der Nacht auf Sonntag von einem 61 Jahre alten Bewohner gerufen worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellte sich heraus, dass er im Streit von dem 35-Jährigen geschlagen worden war. Als die Beamten die Angaben des 35-Jährigen aufnehmen wollte, wurde dieser plötzlich aggressiv. Er benutze zunächst ein Tierabwehrspray und floh dann in sein Zimmer, wo er sich einsperrte. Bei seinem Fluchtversuch durch das Fenster fiel er über sechs Meter tief und brach sich das Bein.

Beide Männer kamen in ein Krankenhaus. Im Zimmer des 35-jährigen fanden die Beamten eine größere Menge Dopingmittel. Der Mann muss sich deshalb auch wegen gefährlicher Körperverletzung und Vergehen gegen das Anti-Doping-Gesetz verantworten.

Polizeibericht