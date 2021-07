Beim Sturz von einem Gerüst in einer Regensburger Lagerhalle ist ein 61-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mitarbeiter sei mehrere Meter in die Tiefe gefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann sei bei dem Unglück am Dienstag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Die Kriminalpolizei habe wie üblich die Ermittlungen übernommen. Auch das zuständige Gewerbeaufsichtsamt war vor Ort.

