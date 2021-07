Mann fährt mit Luftgewehr im Zug: Polizeieinsatz am Bahnhof

Ein stark betrunkener Mann mit Luftgewehr in einem Zug hat einen größeren Polizeieinsatz am Passauer Hauptbahnhof ausgelöst. Die Bundespolizei sei über die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn informiert worden, dass der 19-Jährige mit einer Langwaffe im Regionalzug von Mühldorf nach Passau fuhr, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Mehrere Streifen hätten dann die Unterführung und einen Bahnsteig des Bahnhofs gesperrt und dem jungen Mann nach der Ankunft des Zuges das Gewehr abgenommen.

Das Luftgewehr sei nicht geladen gewesen, hieß es. Die zehn weiteren Reisenden, die mit im Zug saßen, seien nach eigenen Angaben nicht von dem 19-Jährigen bedroht worden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest, dem sich der Beschuldigte unterzog, ergab nach Angaben der Bundespolizei einen Wert von 1,72 Promille. Außerdem fanden die Beamten bei ihm eine geringe Menge Amphetamin. Der 19-Jährige wurde angezeigt. Warum er das Luftgewehr mit in den Zug nahm, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210712-99-355375/2