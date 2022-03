Mann fährt gegen Stromkasten und verursacht Stromausfall

Ein Autofahrer ist in Oberbayern bei einem Unfall gegen einen Stromkasten gefahren und hat damit einen Stromausfall ausgelöst. Wie die Polizei bestätigte, habe der 20-Jährige am Morgen alleinbeteiligt einen Unfall in Stephanskirchen im Landkreis Rosenheim gebaut. Dabei sei er gegen einen Stromkasten und einen Lichtmasten gefahren. Das Auto brannte den Angaben zufolge komplett aus und der Fahrer wurde leicht verletzt.

Aufgrund des Unfalls mit dem Stromkasten ist es zu einem Stromausfall in Teilen des Landkreises gekommen. Wie viele Menschen davon betroffen gewesen sind, konnte die Polizei noch nicht sagen. Inzwischen sei die Stromversorgung jedoch wieder hergestellt, so ein Polizist am Sonntag.

