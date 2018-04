Mann fährt ohne Fahrerlaubnis: auch Partnerin angezeigt

Der Lebensgefährtin eines 29-Jährigen ist es im oberpfälzischen Landkreis Schwandorf zum Verhängnis geworden, dass sie ihrem Partner ihr Auto zum Fahren überließ. Zum wiederholten Male wurde der Mann von der Polizei beim Fahren ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss erwischt, wie die Polizei am Mittwoch nach der jüngsten Verkehrskontrolle des 29-Jährigen in Bodenwöhr mitteilte. Eine Anzeige bekommt nun nicht nur der Mann, sondern auch seine Lebensgefährtin. Sie habe als Fahrzeughalterin gewusst, dass ihr Partner es ohne Fahrerlaubnis benutze, hieß es in der Polizeimitteilung.