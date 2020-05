Mann fährt in Gruppe: Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Gegen den Autofahrer, der in Pöcking bei Starnberg in eine Fußgängergruppe gefahren war, ist am Mittwoch Haftbefehl erlassen worden. Der Vorwurf laute auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München II, Karin Jung. Der 43-Jährige war am Dienstag in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hatte dabei fünf Menschen verletzt - darunter auch seine 23 Jahre alte Partnerin und ein zweijähriges Kind. Die Ermittler gehen von Vorsatz aus.

Der Mann hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Er wird selbst weiter im Krankenhaus behandelt, weil er nach der Flucht mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt war. Die erwachsenen Opfer erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen, das Kind erlitt einen Schock.