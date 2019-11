Mann fährt betrunken Auto und schläft auf Fahrersitz ein

Ein Autofahrer ist in Augsburg mit seinem Auto betrunken herumgefahren und schließlich darin eingeschlafen. Polizisten fanden den 39-Jährigen schlafend und deutlich nach Alkohol riechend auf dem Fahrersitz, nachdem er mit seinem Wagen gegen ein geparktes Auto gerollt war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Beschädigt worden seien die Autos aber nicht. Zuvor war am Dienstagabend der Schlangenlinien fahrende Wagen Passanten aufgefallen, die die Beamten informierten. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Fahrer den Angaben zufolge, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Seine Fahrerlaubnis sei eingezogen worden.