Mann ersticht 27-jährigen Nürnberger im Streit

Für Anwohner und Passanten in der Nürnberger Südstadt ist es unfassbar: Vor ihren Augen wird am Mittwochnachmittag ein 27-Jähriger erstochen. Grund ist wohl ein Streit um eine Frau. Zeugen halten den Täter fest.

Am helllichten Tag und auf offener Straße hat ein 36-Jähriger am Mittwochnachmittag in Nürnberg einen Bekannten erstochen. Die beiden Männer hatten sich zuvor gestritten. „Da ging es wohl um eine Frau“, berichtete ein Polizeisprecher. Das 27 Jahre alte Opfer starb an Ort und Stelle an den Messerstichen. „Der Notarzt war unmittelbar da, aber der Mann war sofort tot“, sagte der Sprecher. Passanten hinderten den 36-Jährigen bis zur Ankunft der Polizei an der Flucht. Die Beamten nahmen den Täter sofort fest.

Die Frau, um die sich der Streit gedreht haben soll und die ebenfalls dort war, blieb unverletzt. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 14.00 Uhr in einer sehr belebten Gegend mit zahlreichen Geschäften in der Südstadt, einem der problematischeren Stadtviertel Nürnbergs. Experten der Spurensicherung untersuchten den Tatort noch am Nachmittag, die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. (lby)