Mann erleidet beim Nachheizen schwere Verbrennungen

Beim Nachheizen im Kessel einer Museumsbahn in der Fränkischen Schweiz hat ein Mann schwere Verbrennungen erlitten. Der 61-Jährige habe am Bahnhof Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) die Feuertür zum Brennraum der historischen Dampflok geöffnet und ein Holzscheit nachgelegt, das sich aus noch ungeklärter Ursache blitzartig entzündete, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei habe sich eine Stichflamme gebildet, die den Mann schwer am rechten Arm und im Bereich des Kopfes verletzte. Er wurde am Sonntagmorgen in ein Klinikum gebracht.