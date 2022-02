Mann durch herabfallende Palette bei Arbeit tödlich verletzt

Eine herabstürzende Palette hat einen Arbeiter einer oberbayerischen Logistikfirma am Kopf getroffen und tödlich verletzt. Der Betriebsunfall ereignete sich in der Lagerhalle der Logistikfirma in Unterschleißheim (Landkreis München), wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 37-Jährige war am Freitag zunächst mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Er starb jedoch noch am gleichen Tag an seinen Verletzungen.

