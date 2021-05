Mann düst mit illegalem Elektro-Skateboard über Straße

Mit einem Elektro-Skateboard ist ein Mann im Allgäu so schnell über eine Straße gefahren, dass die Polizei auf ihn aufmerksam wurde. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 30-Jährige am Montag in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) auf dem wohl bis zu 30 Kilometer pro Stunde schnellen Gefährt unterwegs.

Bei einer Kontrolle habe der Elektro-Skater zwar einen Führerschein vorgezeigt, die nötige Zulassung hatte sein Fahrzeug demnach aber nicht. Die Polizisten stellten das Skateboard sicher. Gegen den 30-Jährigen wird nun unter anderem wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Die Polizei wies am Dienstag darauf hin, dass Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als sechs Kilometern pro Stunde im öffentlichen Verkehr Zulassung und Versicherung benötigen. In Bayern waren in den vergangenen Monaten immer wieder Männer mit frisierten Skateboards wegen entsprechender Verstöße angezeigt worden.

© dpa-infocom, dpa:210511-99-555102/2