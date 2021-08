Mann bricht Geldautomaten auf und gelangt zum Tresor

Ein Mann hat in Erlangen einen Geldautomaten aufgebrochen und ist so in den Tresorraum der Bank gelangt. Am frühen Dienstagmorgen wurde bei der Einsatzzentrale ein Einbruchalarm ausgelöst, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fanden dann im Tresorraum des Geldinstituts den mutmaßlichen Einbrecher vor. Der 30-Jährige habe sich widerstandslos festnehmen lassen, hieß es. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls zu.

© dpa-infocom, dpa:210831-99-39945/2

Pressemitteilung der Polizei