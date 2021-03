Mann bezieht unbemerkt geschlossenes Hotel in Nürnberg

Ein Mann in Nürnberg hat offenbar heimlich ein coronabedingt weitestgehend geschlossenes Hotel bezogen. Passanten zufolge sei aus einem der Zimmer am Dienstagmittag ein Glas geworfen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mitarbeiter entdeckten daraufhin den ungebetenen Gast. „Wie lange sich der 40-Jährige dort aufhielt, konnte bislang nicht geklärt werden“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Der Mann wurde festgenommen. Auf seinem Zimmer wurden mutmaßlich geklaute Handys und Parfümtester gefunden.

