Mann bewahrt zukünftigen Schwiegersohn vor Gefängnis

Ein Mann hat seinen zukünftigen Schwiegersohn mit der Zahlung von mehr als 2000 Euro vor dem Gefängnis bewahrt. Die Bundespolizei hatte einen 24-Jährigen am Hauptbahnhof in Bayreuth kontrolliert, wie sie am Montag mitteilte. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er sollte wegen Betrugs 50 Tage im Gefängnis absitzen oder eine Geldstrafe zahlen. Weil er selbst wenig Geld dabei hatte, rief er am Samstag seine Schwiegereltern in spe an. Der zukünftige Schwiegervater löste den 24-Jährigen auf dem Revier nach Angaben der Bundespolizei aus, indem er 2150 Euro in bar bezahlte.