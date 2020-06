Mann bespuckt und attackiert Retter und Polizisten

Ein 25-Jähriger hat in Fürth Sanitäter, Polizisten und Klinikpersonal beleidigt, attackiert und bespuckt. Zunächst hatten Mitarbeiter des Rettungsdienstes den Mann versucht zu wecken - er lag auf einer Treppe im Freien. „Daraufhin wurde er immer aggressiver, bespuckte und beleidigte die Rettungskräfte wüst und ging schließlich auf sie los“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einen 45-Jährigen Sanitäter verletzte er so schwer an der Hand, dass dieser nicht mehr dienstfähig war.

Mehrere Streifenbeamte fixierten den 25-Jährigen. Dabei trat und spuckte dieser weiter um sich. In der Klinik musste der Mann mit „unmittelbarem Zwang unter Kontrolle gehalten werden“. Dabei habe er fortwährend versucht, sich zu befreien und dabei Mitarbeiter der Klinik bespuckt. Gegen ihn wurden nach dem Vorfall am Freitagabend mehrere Verfahren eingeleitet, unter anderem wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.