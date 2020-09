Mann belästigt nach Festnahme Polizistin in Streifenwagen

Ein Mann hat in der Münchner U-Bahn mehrere Frauen sexuell belästigt und später auch vor einer Polizistin nicht haltgemacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fasste der 21-Jährige am Dienstag zunächst einer Frau an die Brüste und versuchte, sie zu küssen. Als ihr eine zweite Frau zur Hilfe kam und mit ihr zusammen aus der U-Bahn stieg, fasste ihr der Mann in den Schritt. Nach seiner Festnahme versuchte er noch, eine Polizistin im Streifenwagen zu küssen. Wegen seines auffälligen Verhaltens wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Zudem wurde er wegen sexueller Belästigung und Beleidigung angezeigt.