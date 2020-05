Mann beim Klettern von Fels eingeklemmt und schwer verletzt

Bei einem Kletterunfall im Hintersteiner Tal (Landkreis Oberallgäu) ist ein 30-jähriger Mann von einem Fels eingeklemmt und schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei löste sich am Sonntagnachmittag eine ungefähr zwei Tonnen schwere Platte von einem Felsblock und klemmte den Kletterer in einer Felsspalte ein. Ein Großaufgebot von 70 Einsatzkräften befreite den 30-Jährigen. Der Fels sei von der Feuerwehr so bewegt worden, dass der Mann per Rettungshubschrauber geborgen werden konnte, teilte die Polizei mit.