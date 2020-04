Mann bei Wohnungsbrand in Würzburg verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Würzburg ist ein Bewohner verletzt worden. Das Feuer brach am frühen Montagmorgen in dessen Wohnung im Erdgeschoss aus, wie die Polizei mitteilte. Die übrigen elf Bewohner des Hauses in Heidingsfeld verließen das Gebäude demnach unverletzt. Der Mann kam mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Das Feuer sei rasch gelöscht gewesen, die Brandwohnung nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittele zur Ursache des Feuers.