Mann bei Wartungsarbeiten von Bauteil erschlagen

Bei Wartungsarbeiten in einem Betonwerk in Oberbayern ist ein Mann von einem Bauteil erschlagen worden. Der 62-Jährige wurde am Dienstagmorgen am Kopf getroffen und tödlich verletzt. Um was für ein Bauteil es sich handelte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Es sei ein Gutachter eingeschaltet worden, um den Ablauf des Unfalls in Garching an der Alz (Landkreis Altötting) zu klären. Auch das Gewerbeaufsichtsamt sei an den Ermittlungen beteiligt. Der Tote kommt aus Trostberg (Landkreis Traunstein).