Mann bei Unfall mit Sportwagen auf A3 gestorben

Bei einem Unfall mit einem Sportwagen ist ein 26 Jahre alter Mann auf der Autobahn 3 im Landkreis Aschaffenburg gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann mit seinem Audi R8 mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Leitplanke gefahren und noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein geplatzter Reifen die Ursache des Unfalls war. Bei dem Aufprall wurden sowohl der Motorblock als auch der Tank herausgerissen und gingen in Flammen auf. Die Autobahn war nach dem Unfall am Dienstagabend in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen Bessenbach und Weibersbrunn für mehrere Stunden komplett gesperrt.