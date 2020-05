Mann bei Unfall auf A9 schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 bei Hilpoltstein (Landkreis Roth) schwer verletzt worden. Der 50-Jährige sei mit seinem Wagen in der Nacht zu Dienstag aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Das Auto prallte anschließend gegen die Leitplanken, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war die A9 in Fahrtrichtung München zeitweise gesperrt.