Mann bei Streit in Nürnberg schwer am Kopf verletzt

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Nürnberg ist ein 53-Jähriger schwer verletzt worden. Zeugen hatten am Samstag eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gemeldet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einer der Männer sei vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Vor Ort fanden Rettungskräfte den 53-Jährigen am Boden liegend.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein 38-Jähriger mit dem Mann in einem Haus in Streit geraten war. Der 53-Jährige ist demnach im weiteren Verlauf vor dem Haus zu Boden gegangen und dann von seinem Kontrahenten mehrfach gegen den Kopf getreten worden. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei waren beide zur Tatzeit „erheblich alkoholisiert“. Der 38-Jährige wurde von der Polizei ausfindig gemacht und festgenommen. Ein Richter sollte am Sonntag über einen Haftantrag wegen eines versuchten Tötungsdelikts entscheiden.

