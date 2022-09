Mann bei Kartoffelernte in Maschine gezogen und verletzt

Ein Mann ist in Niederbayern bei der Kartoffelernte in eine Maschine gezogen und verletzt worden. Dabei habe der 28-Jährige Quetschungen und Prellungen an den Beinen erlitten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Montag habe er mit seinem Vater ein Kartoffelfeld bei Oberschneiding (Landkreis Straubing-Bogen) abgeerntet, als Kartoffelkraut die Maschine verstopfte. Per Hand zogen beide Männer das Kraut heraus.

Anschließend habe der 60-jährige Landwirt die Maschine wieder gestartet, während der Sohn sich noch unten befand, hieß es. Die Walzen zogen den 28-Jährigen den Angaben nach bis zu den Knien in die Maschine. Nach dem Unfall wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

