Mann bei Brand eines Bauernhofes schwer verletzt

Ein Mann ist in den Flammen eines brennenden Bauernhofs in Berg (Landkreis Hof) schwer verletzt worden. Das Feuer war am Donnerstagabend vom Holzofen auf das Wohngebäude und den Stall nebenan übergesprungen, wie die Polizei mitteilte. Der 61 Jahre alte Bewohner versuchte die Flammen zu löschen und zog sich dabei Verbrennungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210820-99-903909/2